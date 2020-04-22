بعد ترجمته للبرتغالية.. مسلسل كارتون الأزهر ينافس من جديد في رمضان للعام الرابع على التوالي.. العمل يتناول التاريخ من الدولة الفاطمية وحتى العثمانية

مسلسل كارتون الأزهر ينافس من جديد في رمضان

ترجمة مسلسل الأزهر للبرتغالية للعرض بالتليفزيون البرازيلي





أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء عرض الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان 2020 للمخرج محمد بدوي، والمسلسل من تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، ومن تنفيذ شركة أنيميشن بلس وإنتاج مشترك لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف.





وأوضح البيان أنه قد تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتي لجميع الممثلين، وقد قام بالأداء الصوتي نخبة من الممثلين هم حنان مطاوع، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، أحمد ماهر، عهدي صادق، ومن النجوم الشباب محمد يونس، عابد عناني، علاء قوقة، رامي الطمباري، ماهر محمود، شادي سرور، حمزة العيلي، هاني النابلسي، وسلمى هشام، وظهور مميز للطفل عمرو خالد، والطفلة حنين النمس.





ويأتي المسلسل استكمالًا لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويهدف التعاون بين الطرفين إلى دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، واستمرارًا للنجاح الذي حققه مسلسل الأزهر خلال أجزائه الثلاثة، والذي جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان، للعام الرابع على التوالي، وقد عُرض المسلسل بأجزائه علي مدار ثلاث سنوات على قنوات التلفزيون المصري، قطاع قنوات النيل المتخصصة، شبكة قنوات النهار، قناة الناس، والقناة الرسمية لمدينة الإنتاج الإعلامي على يوتيوب.





وأوضحت الأكاديمية، أن المسلسل جزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناه الأكاديمية بهدف نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية وهناك مسلسل آخر وهو "نور وبوابة التاريخ" ضمن هذا البرنامج، ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء نستعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.





ويتناول المسلسل خلال الجزء الرابع تاريخ الأزهر الشريف في عهد الدولة العثمانية، وتدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصري الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، وتصيب الغيرة قلب علي بك الكبير. فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.





وجدير بالذكر أن المسلسل تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء ثلاثة، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم.





ويتناول المسلسل دور الأزهر في نشر العلم والحفاظ على الهوية ومحاربة كل أشكال التغريب والاستعمار الفكري.





ويمكن مشاهدة مسلسل كرتون "الأزهر" بأجزائه الثلاثة، من خلال هذا الرابط





وأعلن الأزهر وأكاديمية البحث العلمي ترجمة المسلسل إلى اللغة البرتغالية لإذاعته بالتليفزيون البرازيلي، كأول مسلسل عربي مدبلج إلى اللغة البرتغالية.





كما سبق وقدمت الأكاديمية نور وبوابة التاريخ وهو خاص بمجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "نور وبوابة التاريخ"، والذى أنتجته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تعاون متميز مع الأزهر الشريف، والمنظمة.





وتدور أحداث المسلسل حول الطفل "نور" الذي يبدأ رحلة استكشاف عبر الزمن، عن قصة اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين فى شتى العلوم التى أثرت الحياة البشرية.





وحصل الجزء الأول من مسلسل الأزهر علي جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية.