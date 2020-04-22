شاهد.. خسائر فادحة لـ تجارة الخضار في العراق بسبب كورونا

عرضت فضائية الغد تقريرا، يوضح تعثر حركة النقل والتجارة في إقليم كردستان العراق بسبب كورونا.





وذكر التقرير، أن هناك عشرات الأطنان من الخضار يوميا يتلف، في مدينة أربيل بسبب كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة فى العراق يوم الاثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 1574، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".





وينتشر فيروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم، حيث وصلت أعداد الاصابات بالفيروس إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف مصاب، وفيما تخطى عدد الوفيات بالفيروس التاجى حاجز الـ 166 ألف حالة وفاة، وتم تسجل أكثر من 630 ألف حالة شفاء.









واستأنفت الوزارات والدوائر والشركات العراقية أعمالها وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق بعد تطبيق السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، لإجراء تقليص جزئي لحظر التجوال الوقائي لمدة تصل إلى 13 ساعة نهارًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.







