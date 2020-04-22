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محافظات

ضبط 773 هاربًا من أحكام و 22 قضية تموينية بأسوان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الامنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 7 أسلحه نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن 7 كيلوجرام ، بجانب كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (500) جرام .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 773 حكم شملت ضبط 142 حكم حبس جزئى و 36 حكم حبس مستأنف و 424 أحكام غرامات و 166 أحكام المخالفات .

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 22 قضية تموينية متنوعة.

وقد شملت المضبوطات 5 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 11 قضية لمخالفات المخابز البلدية ، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتقام حملات مماثلة على كافة الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.

وأقرأ أيضًا :

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