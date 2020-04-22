الليلة.. ياسين التهامي في حفل جديد على قناة الثقافة بـ يوتيوب

يحيي المنشد الشيخ ياسين التهامى حفل إنشاد دينى، وذلك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تبث فى تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب".





كما تحيي فرقة الإخوة أبو شعر السورية للإنشاد الصوفى حفل إنشاد ديني ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تبث على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب".









وكانت وزارة الثقافة أطلقت منصتها الإلكترونية، خلال الفترة الماضية، ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.











وحققت المنصة في فترة وجيزة نسبة مشاهدات عالية، الأمر الذي جعل الوزارة تكثف جميع الفعاليات والأنشطة التي تقدم من خلال المنصة، والتي تنوعت ما بين حفلات، وعروض مسرحية، ومحاضرات تثقيفية وغيرها.



