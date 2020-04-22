AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يشيد بجهود رؤساء الأحياء في التصدي لمخالفات البناء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:47 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء
Advertisements
عبد العزيز جمال
أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجهود رؤساء الأحياء في التصدي لمخالفات البناء.

وشدد المحافظ على ضرورة القضاء على هذه المخالفات في المهد، وكذلك المرور الدوري لرصدها.

وفي هذا السياق، قامت عدة أحياء بضربات حاسمة لمرتكبي مخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث قام حي التبين بإزالة تعديات على أملاك الدولة بالصفا والمروة عبارة عن دور أرضى وسقف خرسانى عبارة عن ١٠٠٠ متر وتمت توسعة الشارع.

وفي حي السلام أول، تمت إزالة 6 عقارات بمحور العرابي، و5 إزالات لتعديات على أراضي الدولة، كما تمت إزالة بناء في المهد بالدور الأرضي ناصية شارع عليوة مع شارع السد العالي بحي البساتين.

وفي حي منشأة ناصر، تمت إزالة دورين مخالفين، وإزالة البناء على الجبانات.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 20 تعديا.. وغلق قاعة أفراح مخالفة للحظر

سوهاج تحارب المخالفات.. إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.. وغلق قاعات الأفراح تحسبا لانتشار كورونا

محافظة القاهرة: تعقيم معهدي السكر والكبد وإزالة أعمال بناء مخالفة بزهراء المعادي وحدائق القبة

عقوبات صارمة.. محافظ البحيرة يحذر من التعدي على الرقعة الزراعية

التنمية المحلية: نتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل حسم.. وإحالة المخالفين للمحاكمات العسكرية ..فيديو وصور

محافظ القاهرة يتابع إزالة عقار مخالف بحدائق القبة.. صور

ترشيحاتنا

خيبة أمل لـ إسرائيل.. شراء 10 أطنان من دواء فشل فى علاج كورونا

اقتراح جديد من فايلر لاستكمال الدوري المصري.. تعرف عليه

فيديو جراف.. بعد ضريبة الدخل الجديدة.. اعرف قيمة مرتبك

خالي بالك..عَرَضان جديدان يشيران لإصابتك بـ فيروس كورونا

200 جيجا أفلام جنسية.. التفاصيل الكاملة لإنشاء شاب موقع إباحي مصري بالجيزة

محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز في أزمة الهروب من الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام

حمايتهم مسؤوليتك.. مشروع تخرج طالبات إعلام للتصدى ضد تحرش الأطفال

بتعشق الألوان الجريئة.. 5 أشياء لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في إطلالتها .. صور