محافظ القاهرة يشيد بجهود رؤساء الأحياء في التصدي لمخالفات البناء

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجهود رؤساء الأحياء في التصدي لمخالفات البناء.





وشدد المحافظ على ضرورة القضاء على هذه المخالفات في المهد، وكذلك المرور الدوري لرصدها.





وفي هذا السياق، قامت عدة أحياء بضربات حاسمة لمرتكبي مخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث قام حي التبين بإزالة تعديات على أملاك الدولة بالصفا والمروة عبارة عن دور أرضى وسقف خرسانى عبارة عن ١٠٠٠ متر وتمت توسعة الشارع.





وفي حي السلام أول، تمت إزالة 6 عقارات بمحور العرابي، و5 إزالات لتعديات على أراضي الدولة، كما تمت إزالة بناء في المهد بالدور الأرضي ناصية شارع عليوة مع شارع السد العالي بحي البساتين.





وفي حي منشأة ناصر، تمت إزالة دورين مخالفين، وإزالة البناء على الجبانات.











