في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث

أصبح العالم يعيش حاليًا في زمن غير مسبوق، ثلث دوله تحت الإغلاق، حركة الطيران معلقة، والمصانع مغلقة، والحياة متوقفة موقتًن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد البلاد.





ولكن بمجرد فتح إحدى نوافذ منزلك والنظر للفضاء، ستلاحظ شيئًا مختلفًا، السماء أكثر وضوحا والهواء منعش، لا تقلق أنك لا تزال عاقلا، فهذا كان الجانب الإيجابي لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليوني ونصف المليون حالة، وتوفى جرائه ما يزيد على 177 ألفا.





وأظهرت الدراسات العلمية الجديدة أن هناك انخفاضًا عالميًا هائلًا في تلوث الهواء، فاكتشف الباحثون أن هناك انخفاضا لثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 54٪ في باريس، وبنسبة 50٪ في مدريد وميلانو وروما، وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة ناسا بانخفاض تلوث الهواء فوق شمال شرق الولايات المتحدة بنسبة 30٪.



