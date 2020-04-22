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منوعات

في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:58 م
كيف غير فيروس كورونا
كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
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شيماء مصطفى
أصبح العالم يعيش حاليًا في زمن غير مسبوق، ثلث دوله تحت الإغلاق، حركة الطيران معلقة، والمصانع مغلقة، والحياة متوقفة موقتًن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد البلاد.

ولكن بمجرد فتح إحدى نوافذ منزلك والنظر للفضاء، ستلاحظ شيئًا مختلفًا، السماء أكثر وضوحا والهواء منعش، لا تقلق أنك لا تزال عاقلا، فهذا كان الجانب الإيجابي لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليوني ونصف المليون حالة، وتوفى جرائه ما يزيد على 177 ألفا.

وأظهرت الدراسات العلمية الجديدة أن هناك انخفاضًا عالميًا هائلًا في تلوث الهواء، فاكتشف الباحثون أن هناك انخفاضا لثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 54٪ في باريس، وبنسبة 50٪ في مدريد وميلانو وروما، وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة ناسا بانخفاض تلوث الهواء فوق شمال شرق الولايات المتحدة بنسبة 30٪.

ونشر موقع "بورد باندا"، عددًا من الصور التي تبرز كيف تغيرت معالم الدول بعد فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق، وذلك مع احتفال العالم بمرور 50 عامًا على الاحتفال بـ يوم الأرض العالمى Earth day، الذى يوافق 22 إبريل من كل عام.
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
في يوم الأرض العالمي.. صور تثبت كيف غير فيروس كورونا معالم الدول بعد انخفاض التلوث
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