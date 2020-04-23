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ساحة رأي

عصام البنانى يكتب: نحو حملة دولية ضد السلاح البيولوجى وكورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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على عاتقه؛ يحمل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالصحة العالمية؛ جهود وقف استخدام وانتشار الأسلحة البيولوجية عالميا، ومنع تداعيات قيام حكومات دول بتطويره، ونحن من جانبنا نطالبه بتحقيق أممي بشأن جائحة "كورونا".

فالدور الأممي للمقرر الخاص فى حماية المجتمع الإنساني؛ يبرز فى ضوء المادة (12) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وهو دور مطلوب تفعيله الآن بعد انتشار الفيروس المجهول، وذلك لوقف إنتاج وتطوير وتخزين السلاح البيولوجى ورصد وتفعيل الحق فى الصحة بالعالم، وحماية الأرواح والمجتمعات، وبالتالى ضمان استقرار الاقتصاد والاستثمار والتنمية، عقب هبوط أسعار النفط لمستويات لا يمكن تخيلها ستسقط إقتصاديات دول وتقفز بأخرى.

قبل أسابيع؛ تابعنا إطلاق الاتهامات وتبادلها حول إذا ما كان فيروس كورونا المستجد عملا مخبريا خرج عن السيطرة من عدمه، وكشف هذا الفيروس وما خلفه من ذعر وفزع عن خطورة الحرب البيولوجية وعدم قدرة العالم بما فيه الدول العظمى؛ على مواجهة مثل هذا الفيروس الدقيق، مما يبرز نتائج هامة على الساحة العالمية وأولها أن الحروب البيولوجية من أبشع الحروب الوحشية الفتاكة التى تحصد الملايين من البشر، وقد تخرج تلك الفيروسات عن السيطرة.

وعلى الرغم من أن السلاح البيولوجى هو الأكثر فتكًا لكنه الأقل تكلفة بالمقارنة بتصنيع النووي والكيماوي والذري، وتلك معضلة أخرى وهى أن السلاح البيولوجى أو الجرثومى ضئيل التكاليف بالنسبة للبحث والتصنيع، مما يجعله اختيارا أوليا لمعدومى الضمير والإنسانية؛ خصوصًا الجماعات الإرهابية المسلحة التى تبحث عن الأسلحة الأكثر وحشية والأكثر ضررًا بالبشرية والأقل تكلفة لتنفيذ أهدافها المريضة، ما يلزمه تصدى المجتمع الدولي لها.

فالأسلحة البيولوجية يمتد أثرها وفاعليتها ويزداد الخطر منها بقتل الملايين من البشر وانتقالها من شخص لآخر واستمرارها على أمد طويل وأثر ممتد لأجل غير مسمى، مع سهولة انتشار العدوى وزيادة عدد الأصابات والوفيات التى يحدثها بشكل مدمر وجنونى قد يصيب مستخدمه نفسه، ما يعنى ضرورة وجود إتفاق عالمي على تصنيع مضاد أو عقار للسيطرة عليه.

ربما نجد الحل فى تفعيل الاتفاقيات الدولية بداية من بروتوكول جنيف 1925 مرورًا بالتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية وتعديلها وسد أى ثغرات فى بنودها وآليات تنفيذها، وتفعيل الكشف والتفتيش وإلزام كافة الدول التى وقعت على الاتفاقية أو التى لم توقع عليها بعدم حيازته وتخزينه ومنع تطويره وإنتاجه، بحسب الالتزامات الواردة بالمادتين الأولى والرابعة من المعاهدة.

كذلك تشديد العقوبات على الدول؛ وملاحقة الجماعات؛ التى يثبت تورطها فى إنتاج أو تطوير أو تخزين أو حيازة أو حفظ أى من السموم والأسلحة البيولوجية، وتصديق كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تلك العقوبات المستحدثة، ووضع آليات للمجتمع الدولى لتطبيقها على المخالفين، مع وضع نظام رسمى للتحقق من إلتزام الدول بمعاهدة منع وحظر استعمال الأسلحة البيولوجية.

الأمر يستلزم أيضا تفعيل الرقابة على المعامل البحثية وإعطاء سلطات أوسع لمجلس الأمن وللمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق والتحرى فى ضوء المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية.

وبات على الأمم المتحدة ضرورة ضمان إلتزام الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية عن أنشطة محددة تتعلق بموادها، مثل بيانات من المراكز والمختبرات البحثية، ومعلومات عن مرافق إنتاج اللقاحات المضادة للأسلحة البيولوجية، ومعلومات عن البرامج الوطنية لبحوث وتطوير الدفاع البيولوجى.
 
وما يتبعه من حرمان العلماء الذين يعملون فى إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية من أي تكريمات بجوائز علمية دولية مثل نوبل واعتبارهم مجرمى حرب ومحاكمتهم.

ونجد أن تفعيل التعاون الدولى وتحفيز البحث العلمى لتطوير استراتيجية للدفاع البيولوجى ورصد موارد له، ورفع توصية لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لمجلس الأمن لإجراء التحقيقات اللازمة حول المتسبب فى جائحة كورونا، حلا مناسبا، بحسب المادة السادسة من اتفاقية جنيف التى نصت على "أى دولة طرف فى الاتفاقية ترى أن دولة أخرى تعمل على انتهاك حظر الأسلحة البيولوجية تقدم شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كذلك تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية بشأن التعاون الدولى لأجل حظر الأسلحة البيولوجية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لآخر التطورات المستحدثة للحد من خطرها.

إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكنها قيادة حملة دولية لوقف استخدام وانتشار الأسلحة البيولوجية وحماية حق الإنسان فى الحياة، وليس أدل على ذلك من وجود نظام حكم يمتلك إرادة قوية، وحكومة إتخذت من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا ما يجعلنا فى ذيل قائمة الدول المضارة بالإصابة بالفيروس، وكلنا ثقة فى تكاتف الجميع لتجاوز مرحلة الخطر. 
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