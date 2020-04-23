أمل مصطفى تكتب: الحرب البيولوجية

خلق الله الإنسان وأوجده على الأرض ليكون خليفة الله فيها ولإقامة حدوده وتنفيذ أوامره ووصاياه ليس للإفساد والقتل والدمار.





فالخلافة فى الأرض مسؤولية عظيمة وأمانة تحملها الإنسان لذا اجتهد فيها وعمر وزرع وصنع واخترع وجاهد لإنشاء حضارة فى الأرض.

وبالرغم من ذلك جاهد أيضا لإبادة تلك الحضارة وتدميرها متى أراد فى قديم الزمان قبل أن تخترع الأسلحة الحديثة من بنادق ومعدات للحرب إستخدم الإنسان القديم الفيروسات والجراثيم فى الإبادة والقتل قبل أن يعرف اصلا الجراثيم نفسها وهذا ما يعرف بالحرب البيولوجية كيف ذلك؟ لأن الانسان القديم بفطنته وعلم الله الذى أودعه فيه وملاحظته لاحظ انه ممكن أمراض تنتقل من انسان الى أخر ففكر لماذا لا يكون هذا الأخر هو عدو أو شعب يريد إبادته وإنهاكه واضعافه للتحكم فيه او الإستيلاء على أراضيه وأن هناك كائنات حية مثل الأفاعى السامة أو العقارب تقتلنا فا لماذا لا نوجهها لعدونا لتسبق سيوفنا ورماحنا اليه ويقضى عليه قبل ان نصل له. هكذا عرف الإنسان الاستخدام المتعمد للأمراض والأوبئة كسلاح حربى لإبادة وإنهاك شعب أو عدو.





ويستخدم السلاح البيولوجى البكتريا والفيروسات واحيانا السموم التى تستخلص من البكتريا مباشرة وذلك فقط بالقاء كمية من الروث او النفايات البشرية الى بئر مياه اى بلدة حيث ان هذه النفايات والفضلات البشرية تحتوى على البكتريا التى تكون مميتة وتتسبب بأمراض تقضى على الانسان بعدة طرق.





وفى العصر الحديث استخدمت الأسلحة البيولوجية لأول مرة فى الحرب العالمية الأولى استخدموا فيها سحابة من المواد الكيمائية القاتلة والبكتريا والغازات السامة مما أدى إلى إبرام أول اتفاق دولى وهو بروتوكول جينيف ١٩٢٥ لحظر تلك الأسلحة البيولوجية وحظر استعمال الغازات الخانقة والسامة . فا للحروب أشكال كثيرة واسلحة كثيرة في جميع الحروب بشعة إلا أن الحرب البيولوجية أبشعها على الإطلاق لأنها لا تفرق بين مدنى وعسكرى ولا تعطى الفرصة لأى استعداد للدفاع فتفتك بالناس دون رادع وتقضى على شعوب دون شفقة او رحمة .



