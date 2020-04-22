رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: مصر على اتصال بجميع الجهات العلمية في حالة اكتشاف لقاح

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك تجارب ومجهودات عالمية من جميع الدول، لإكتشاف لقاح لفيروس كورونا.





وأضاف الدكتور حسام حسني عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر"، أن مصر علي تواصل بجميع الجهات العلمية، لبحث تطورات علاج فيروس كورونا.





وأشار حسني إلي أن نسبة الشفاء العالية في مصر مطمئنة، وتمك حويل 180 حالة من إيجابي لـ سلبي مؤخرا.





وأوضح أن الإمكانات متوفرة في جميع المستشفيات، لعلاج كل حالات فيروس كورونا، وبأية أعداد.





وتابع: أن الوفيات معظمة كانت مصابة بأمراض مزمنة، او من فئة كبار السن.



