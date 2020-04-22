تصدير 12 ألفا و500 طن نباتات طبية وعطرية وأعشاب بقيمة 20 مليون دولار

أعلن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار عن زيادة معدلات الإنتاجية بوحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية والأعشاب خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير-مارس) بواقع 50% وذلك بهدف الحفاظ على معدلات تصدير هذه المنتجات لمختلف الأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة الدقيقة.





وذلك فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.





وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن الفترة الحالية تمثل فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلى والتصدير وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، مشيرةً الى ان معظم دول العالم تعاني حاليًا من انخفاض المعروض من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية بسبب قلة الأيدي العاملة في مجالات الحصاد والتصنيع الغذائي نتيجة سياسات الحظر وتخفيض العمالة.





وأوضحت الحضرى ان وحدة التعقيم بمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي استمرت في تقديم خدماتها لمصدري النباتات الطبية والعطرية وحققت زيادة في متوسط إنتاجيتها حيث قامت خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الجاري بتعقيم نحو 300 طن من النباتات الطبية والعطرية وذلك على الرغم من الظروف العالمية الحالية،لافتةً فى هذا الإطار إلى قيام المركز بنقل الخبرات المتعلقة بتعقيم النباتات الطبية والعطرية والأعشاب والتوابل إلى وحدات أخرى تابعة للقطاع الخاص لاستيعاب طلبات التعقيم المتزايدة.





ومن جانبه أوضح الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي أن مصر تعد احدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للنباتات الطبية والعطرية والاعشاب في العالم حيث بلغت صادرات مصر من هذه المنتجات خلال الربع الاول من العام الجاري (يناير-مارس) نحو 12 ألفا و500 طن تشمل 29 صنف بقيمة 20 مليون دولار ليصل اجمالي ما تم تصديره من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب منذ بداية العام المالي الجاري (يوليو 2019 – مارس 2020) حوالي 35 ألف طن الى 86 دولة بالاتحاد الأوروبي والأمريكتين وآسيا وافريقيا وأستراليا والدول العربية بقيمة بلغت 55 مليون دولار





كما أشار المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية والاعشاب أن الوحدة تعتمد على أنظمة التعقيم بالبخار بغرض تحسين الجودة والحفاظ على الخواص الحسية والغذائية للمنتج والتي تشمل اللون والطعم والرائحة والقوام ومحتوى الزيوت المتطايرة، مشيرًا إلى أن التعقيم يسهم في توفير منتجات عالية الجودة وآمنة وخالية من الميكروبات والحشرات ومتوافقة مع اشتراطات الأسواق الدولية.





جدير بالذكر أن وحدة التعقيم التابعة لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي تقع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.