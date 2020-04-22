في ظل تعليق رحلات الطيران.. مصر للطيران: رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية.. العودة إلى مطار مرسى علم.. عزل القادمين لمدة 14 يوما

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS651 إلى مدينة الرياض، لعودة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





ومن المنتظر أن تعود الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.