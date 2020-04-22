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في ظل تعليق رحلات الطيران.. مصر للطيران: رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية.. العودة إلى مطار مرسى علم.. عزل القادمين لمدة 14 يوما

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:00 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
  • وزارة الطيران:
  • تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري
  • توقف حركة الطيران المدني بمصر منذ 19 مارس الماضي


غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS651 إلى مدينة الرياض، لعودة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ومن المنتظر أن تعود الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا. 

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي". 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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