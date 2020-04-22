البحيرة: تعديل مواعيد المخابز ووقف الإجازات وتوفير منافذ لبيع سلع رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة عن تنفيذ خطة استباقية تتناسب مع احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى شهر رمضان المبارك.





وأعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين عن تعديل مواعيد العمل بالمخابز خلال الشهر الكريم لتصبح من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا وحتى انتهاء الحصه لتتناسب مع مواعيد الافطار والسحور كما تم تعديل مواعيد لجان استلام الاقماح من الساعة الثامنة الى الساعة الرابعة عصرا و البدالين التموين وجمعيتي من 7 ص لى 7م.





وأشار إلى التنسيق مع المجمعات الاستهلاكية المطورة دلتا ماركت لتوزيع كرتونة رمضان بسعر 100ج بدمنهور والرحمانية و2 منفذ مركز بدر وابو المطامير وكوم حمادة بالإضافة إلى توافر جميع السلع الغذائية وياميش رمضان باسعار مخفضة عن مثيلتها بالاسواق في77 مجمعا استهلاكيا على مستوى المحافظة.





وأكد راشد افتتاح منفذين رئيسين بمركزى دمنهور وكفر الدوار ، بالإضافة لمشاركة 39 شركة في جميع المنافذ بمراكز ابوحمص الدلنجات بدر الوادي ابو المطامير ، بخلاف المولات التجارية حيث تم التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتبعه وتنظيم المواطنين اثناء الدخول والتعقيم والتطهير الدورى والمستمر.





وأضاف وكيل تموين البحيرة بأن خطة العمل تتضمن تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري للتفتيش ومراقبة الأسواق لمطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع.



