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رياضة

حقيقة إضراب لاعبي مصر المقاصة بسبب مستحقاتهم المتأخرة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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نور عادل
كشق وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، حقيقة إضراب لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال وليد هويدي في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة اون سبورت أن نادي المقاصة يعاني من مشاكل مادية بسبب عدم التحصل على مستحقاته وحقوقه من الشركة الراعية والمتعلقة بحثوث البث الفضائي والإعلانات.

واردف:" هناك اربع اقساط للمقاصة عند الشركة الراعية وقررت رهن دفع هذه الأقساط باستئناف النشاط الرياضي في مصر من جديد".

وأشار وليد هويدي في تصريحاته إلي تاريخ نادي مصر المقاصة مؤكدًا أن النادي من المعروف عنه انه يلتزم بكافة مستحقاته لدى الجميع، مشددًا على ان جميع اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم منذ اسبوعين.

واتم:" ليس نحن فقط في أزمة مادية، جميع الأندية تعاني من أزمة مادية بسبب توقف النشاط حاليًا".
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