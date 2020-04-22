هل ينقل الأطفال عدوى فيروس كورونا.. دراسة فرنسية تجيب

كشفت دراسة حديثة أن طفلا فرنسيا مصابا بفيروس كورونا الجديد، في التاسعة من عمره، لم ينقل العدوى لأشخاص آخرين ، على الرغم من أنه كان على احتكاك واتصال مباشر مع أكثر من 170 شخصا.

ووفقا لما نشره موقع هيلث ان الأطفال، قد لا يكونون ناشري وناقلي بفيروس كورونا.



وأجريت هذه الدراسة ، لصالح وزارة الصحة الفرنسية، بين مجموعة من الأشخاص كانوا على ارتباط برجل الأعمال البريطاني ستيف والش، الذي أصبح أول بريطاني تحمل نتائج التحاليل لديه، بالايجابية، وذلك بعد حضوره مؤتمرا للمبيعات في سنغافورة في يناير الماضي.

مما تم نقل العدوي بين ١٠ بالغين بريطانيين وأسرة مكونة من 5 أفراد في منتجع للتزلج في منطقة "أوت سافوي" بعد السفر من لندن.

مما ادى لاصابة الطفل صاحب ال ٩ أعوام بكورونا، مع معظم ضيوف المنتجع.

ولوحظ ان الطفل صاحب ال٨ أعوام لم ينقل العدوي إلى أي من أشقائه أو أي شخص آخر، على الرغم من اتصاله بـ 172 شخصا، جميعهم كانوا في الحجر الصحي كإجراء وقائي، كما تنقل بين 3 مدارس لتعلم التزلج على الثلج.

ووفقا للدراسة فإنه في حين نقل الطفل عدوى فيروس نزلات البرد "الإنفلونزا" إلى كل من أشقائه، فإن أيا منهم لم يلتقط ال عدوى بفيروس كورونا .