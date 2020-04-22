بأمر المحافظ.. وقف تراخيص البناء بالإسكندرية لمدة 6 أشهر

وقال المحافظ إن القرار والذي حمل قرار رقم 314 لسنة 2020، يتضمن وقف التراخيص تماما والتي يتم إصدارها من المركز الذكى.





وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد بعض الاستثناءات التى يصدر بها ترخيص بناء على قرار اللجنة المشكلة والتى تتعلق بمشروعات التنمية حتى لا يتم وقف عجلة التنمية بالمحافظة، حيث يصدر الترخيص بقرار المحافظ فقط، وبعد مراجعة اللجنة المشكلة للمستندات المطلوبة.



وكان الشريف قد أعلن في وقت سابق تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالف.

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بوقف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر، وذلك بدءا من شهر إبريل الجارى.