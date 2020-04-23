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برلمان

نائب يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين التى لها أولوية الإصدار من جانب البرلمان فى دور الإنعقاد الحالى وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية.

وطالب عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية نظرا لأهمية الحكم المحلى فى حياتنا ، وفى ظل وجود فساد كبير فى المحليات ، مما تسبب فى وجود مخالفات فى البناء.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن النائب الذى لم يكن عضو مجلس محلى سابق لن يكون لديه القدره على أداءه دور النيابى ، لأن عضو مجلس المحلى يقوم دائما بالحفاظ على حقوق المواطنين.

وكان قد حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذى من المنتظر ان يناقشه البرلمان خلال دور الإنعقاد الحالى ، اختصاصات المجلس المحلي المنتخب للمحافظة، وجاءت كالتالي:

يختص المجلس المحلى للمحافظة، في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.

2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

4 ـ اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.

6-  اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.

7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقًا لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها .

8-  اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .

9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.

10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.

11- اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.

12- إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .

13-  مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .

14-  الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .

15 - يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقًا لأحكام هذا القانون .

 16 - له أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .

 17-  يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

 18 - يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقًا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :

-  الإشراف والرقابةعلى أعمال ونشاط هذه المجالس .

-  الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

- الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى.

 

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