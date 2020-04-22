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أخبار العالم

اليوم.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تعليق الهجرة إلى أمريكا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:38 م
ترامب يوقع أمرا
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تعليق الهجرة إلى أمريكا
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن أمره التنفيذي الذي يحظر الهجرة الجديدة إلى البلاد، لن ينطبق إلا على الأشخاص الذين يسعون للحصول على البطاقات الخضراء.

وأضاف ترامب، أن الإجراء سوف يستمر العمل به لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا القرار لن يؤثر على العمال الذين يدخلون البلاد على أساس مؤقت.

وكان ترامب قد أعلن عن ​تفاصيل​ الإجراء لأول مرة عبر تغريدة له في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلا إنه "سيعلق الهجرة مؤقتًا إلى ​الولايات المتحدة​"، مُعتبرًا أن ذلك سيحمي الوظائف لصالح المواطنين الأمريكيين خلال "هجوم عدو خفي".
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