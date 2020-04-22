أسوان وقنا والوادي الجديد أولا.. عبدالعال يمنح أولوية التصويت على القوانين لنواب المحافظات البعيدة

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيمنح أولوية التصويت على مشروعات القوانين، لنواب المحافظات البعيدة، ليتمكنوا اللحاق من القطار والعودة لمحافظاتهم.





وأعلن عبدالعال خلال الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أنه سيبدأ بنواب الصعيد، بداية من محافظة أسوان وقنا والوادى الجديى وباقى المحافظات بتاع ، على أن تكون محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية أخر المحافظات تصويتا.



