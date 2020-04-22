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برلمان

أسوان وقنا والوادي الجديد أولا.. عبدالعال يمنح أولوية التصويت على القوانين لنواب المحافظات البعيدة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيمنح أولوية التصويت على مشروعات القوانين، لنواب المحافظات البعيدة، ليتمكنوا اللحاق من القطار والعودة لمحافظاتهم.

وأعلن عبدالعال خلال الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أنه سيبدأ بنواب الصعيد، بداية من محافظة أسوان وقنا والوادى الجديى وباقى المحافظات بتاع ، على أن  تكون محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية أخر المحافظات تصويتا.

كان رئيس مجلس النواب قد أكد أنه سيتم  التصويت نداء بالاسم على 9 مشروعات قوانين ، وافق عليها مجلس النواب  فى مجموعه ، خلال جلسة أمس وجلسات سابقة لافتا إلى إنه  إنه سيتم التصويت بالموافقة على جميع مشروعات القوانين  مرة واحدة وليس كل قانون على حدة
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