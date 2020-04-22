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مرأة

يقضى على حب الشباب.. ضعى زيت الرمان على البشرة لمدة أسبوع وشاهدى النتيجة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:00 م
فوائد زيت الرمان
فوائد زيت الرمان
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نهى هجرس
يحتوى الرمان على فوائد كثيرة، كما أنها من الفواكه الأكثر انتشارًا في العالم، ويعتبر الرمان من الفواكة المفضلة لكثير من الناس، لطعمه الرائع وقيمته الغذائية المرتفعة، ولا تقتصر فوائد الرمان على الصحة فقط، فزيت الرمان يحتوى على فوائد مذهلة للبشرة.


ولذلك نقدم لكم أهم فوائد زيت الرمان للبشرة والشعر.


فوائد زيت الرمان للجسم والبشرة والشعر
- يعمل زيت الرمان على علاج تلف الخلايا الموجودة بالبشرة، كما يساعد على منع الخلايا التالفة من النمو ويجعل البشرة أكثر شبابًا.

- يستخدم زيت الرمان للتخلص من بب الشباب، والمساعدة على تهدئة تهيج الجلد وخلق رطوبة دائمة للجلد.


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- يستخدم لعلاج قشرة الشعر، وذلك عن طريق تدليك الشعر بكميات صغيرة لترطيب الجلد وتدفق الدم بفروة الرأس ويقوم بمقاومة فقدان الشعر المبكر.


- يحتوي زيت الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين "ج"، والذى يساعدك على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الأوعية الدموية لزيادة نمو الشعر.


- زيت الرمان يحتوى على خصائص مقاومة للالتهابات، وتساعد على تهدئة البشرة بشكل سريع.
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