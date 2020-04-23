برلمانى يطالب مجلس النواب بإصدار قوانين اقتصادية لما بعد كورونا

قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب فى حاجة شديدة خلال الفترة المقبلة لإصدار قوانين ما بعد أزمة فيروس كورونا ، وذلك بهدف النهوض بالإقتصاد المصرى.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فيروس كورونا حتما سينتهى ، ولكننا نريد عدد من التشريعات الإقتصادية التى تستهدف إصلاح الوضع الإقتصادى فى مصر بعد كورونا لدعم العمالة المتضرررة من هذا الفيروس.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تشريعات قوية تساعد فى زياد حجم الصادرات المصرية إلى الخارج والتقليل من الوارادات ، بالإضافة إلى تقديم الحكومة تسهيلات للمستثمرين لتشجيع الإستثمار الأجنبى فى مصر.





وكانت قد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.



