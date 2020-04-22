محافظ المنوفية يتفقد عددًا من المصانع بقويسنا لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إلتزام مجموعة شركات إيجيبت فودز بجميع التوصيات التى تم الإتفاق عليها مسبقًا للحفاظ على صحة وسلامة العمال بالشركة.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على العاملين وسلامتهم.





يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات مجلس الورزارء بالمرور على المصانع والمنشات الصناعية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من نقل العدوى بين العاملين.





ورافق المحافظ خلال الجولة محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة وعفيفى محمد وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس جهاز المنطقة الصناعية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.





وتفقد محافظ المنوفية مصنع إيجيبت فودز للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام سير العمل بالمصنع وتفقد خطوط الإنتاج وكذا التأكد من توافر كافة الاشتراطات الوقائية والخاصة بحماية العاملين بإرتداء الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر وكذا تباعد المسافات اللازمة بينهم.





واطمئن المحافظ من العمال على الإجراءات المتبعة معهم لحمايتهم من قبل الشركة قبل بدء العمل، وشاهد المحافظ بنفسه إجراءات التطهير والتعقيم، وأكد العمال أنه يتم قياس درجة الحرارة وغسل الأيدى بالماء والصابون وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم قبل دخولهم المصنع، فضلًا عن استخدام التعقيم بالكحول والمطهرات بصفة مستمرة.





ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمسافات المحددة للعمال خلال وسائل النقل الخاصة بهم.





كما شدد المحافظ، خلال تفقده شركة سيجما للصناعات الدوائية للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية، على ضرورة توفير جو آمن وصحى حفاظًا على العمال بإعتبارهم العنصر الأساسى للاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، مشددًا على الالتزام بمنح إجازة بأجر كامل للعمال المصابين بأمراض مزمنة، مؤكدًا أنه سيقوم بالمرور مرة أخرى للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات.





وفي ذات السياق تفقد المحافظ مصنع الغسالات بمجموعة العربى بالمنطقة الصناعية للتأكد من استمرار العمل والإنتاج والالتزام بالإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.





من جانبه أكد محافظ المنوفية علي إنتظام سير العمل بمصانع المنطقة الصناعية بقويسنا وإلتزامهم بالإجراءات الإحترازية والوقائية المعمول بها والتى أقرتها الدولة حفاظًا على العاملين ومنع انتشار العدوى فى ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تضع المستثمرين نصب أعينها وتوفر المناخ الجيد للإستثمار بهدف تعزيز وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.





على جانب آخر وجه العاملين بالمصانع الشكر للمحافظ على ما لمسوه من اهتمام بهم وحرصه على أمنهم وسلامتهم، مؤكدين حرصهم التام بالوقوف بجانب الدولة لزيادة العمل ودفع عجلة الإنتاج فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.