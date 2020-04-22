صرف أقساط قروض الصحفيين من المصرف المتحد عصر اليوم

أعلن حسين الزناتى امين الصندوق نقابة الصحفيين إن النقابة قد قامت بتحويل المبالغ الخاصة بقروض المصرف المتحد للبنك، حيث سيتم صرفها من الفيزا الخاصة بالبنك لكل زميل بعد عصر اليوم الأربعاء لمن يرغب فى الاستفادة من قرار البنك المركزي بعدم دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر .
وعن الزملاء الذين لايحملون فيزا البنك أشار إلى أنه يمكنه صرف قيمة القرض من أى فرع أو شباك للبنك فى أى مكان له .
وعن الزملاء الراغبين فى استمرارهم فى دفع الأقساط وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي قال الزناتى: على الزملاء الاتصال بالخط الساخن للبنك وهو ١٩٢٠٠ لتقديم طلب بذلك ، دون الحاجة للتوجه الى البنك.
وأكد الزناتى أن تحويل قيمة القروض للزملاء إنما جاء تنفيذا للاجراءات البنكية حماية للزملاء ، وطبقا لقرار البنك حتى لا تحتسب فوائد إضافية على الزملاء، ونتيجة للمخاطبات البنك التى وردت للنقابة فى هذا الشأن لضمان استمرار انتظام الإجراءات فى عملية القروض التى يقدمها البنك للزملاء أعضاء النقابة .