AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صرف أقساط قروض الصحفيين من المصرف المتحد عصر اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:23 م
الصحفيين
الصحفيين
Advertisements
أعلن حسين الزناتى امين الصندوق نقابة الصحفيين إن النقابة قد قامت بتحويل المبالغ الخاصة بقروض المصرف المتحد للبنك، حيث سيتم صرفها  من الفيزا الخاصة بالبنك لكل زميل بعد عصر اليوم الأربعاء لمن يرغب فى الاستفادة من قرار البنك المركزي بعدم دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر .

وعن الزملاء الذين لايحملون فيزا البنك أشار إلى أنه  يمكنه صرف قيمة القرض من أى فرع  أو شباك للبنك فى أى مكان له . 

وعن الزملاء الراغبين فى استمرارهم فى دفع الأقساط وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي قال الزناتى: على الزملاء الاتصال بالخط الساخن للبنك وهو ١٩٢٠٠ لتقديم طلب بذلك ، دون الحاجة للتوجه الى البنك.  

  وأكد الزناتى أن تحويل قيمة القروض للزملاء إنما جاء تنفيذا للاجراءات  البنكية حماية للزملاء ، وطبقا لقرار البنك حتى لا تحتسب فوائد إضافية على الزملاء، ونتيجة للمخاطبات البنك التى وردت للنقابة فى هذا الشأن لضمان استمرار انتظام الإجراءات فى عملية القروض التى يقدمها البنك للزملاء أعضاء النقابة .
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم الجماع في نهار رمضان .. علي جمعة يفجر مفاجأة عن كفارتها

التموين تطرح كوبونات صرف سلع غذائية بالمنافذ.. تعرف على الأسعار وأماكن البيع

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

من 8 صباحا لـ5 مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

بينها إثيوبيا و3 دول عربية.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعات تضرب عشرات البلاد

ليست الصلاة.. عادة كنسية فى رمضان لن تراها بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأوف شولدر.. عبير صبري تتألق بإطلالة ناعمة

محتشمة وبسيطة .. هبة مجدي تتألق بالأسود المنقط

بقبعة سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها