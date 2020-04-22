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محافظات

تنفيذ قرارات إزالة تعديات على 26 فدان أملاك دولة بالوادي الجديد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:41 م
منصور ابوالعلمين

نفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة  لازالة تعديات على 26 فدانًا أملاك دولة بالزراعة والتجريف بمدينة الخارجة وقرى شرق بولاق.


وأكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، تنفيذ 3 قرارات إزالة بواقع قرار الإزالة رقم 917 لسنة 2020، والقرار رقم 918 لسنة 2020، الصادرة من إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية للمركز لإزالة تعديات بالزراعة على مساحة 15 الف متر مربع تعديات بالزراعةفي منطقة قرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة بإجمالي 3.5 فدانا.


أضاف مجدي، أنه جرى تنفيذ القرار رقم 911 لسنة 2020، لإزالة تعديات بالزراعة على مساحة 22.5 فدان بمنطقة الطريق الدائري بمدينة
الخارجة، وجرى تنفيذ قرار الإزالة بالقوة الجبرية بالتنسيق مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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