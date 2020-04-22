محتشمة وبسيطة .. هبة مجدي تتألق بالأسود المنقط

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.
وتألقت هبة مجدي في أحدث ظهور لها بشيميز باللون الأسود المنقط باللون الابيض، لتعتمد على الإحتشام والبساطة في ظهورها الأخير.
وظهرت هبة مجدي بشعرها البني القصير المنسدل بطريقة جذابة على كتفيها، حيث أنها من الفنانات التي تميل إلى ترك شعرها بدون أي نوع من أنواع الاكسسوار.
ومن الناحية الجمالية وضعت هبة مجدي اللون الأحمر في الشفاة، مع عدم التكلف في استخدام مستحضرات التجميل.