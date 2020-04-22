توريد 11 ألف ونصف طن قمح بشون وصوامع الدقهلية

واصلت اليوم الأربعاء صوامع الدقهلية فى اسنقبال القمح ضمن خطة التوريد التى بدأت منتصف الشهر الحالى حيث وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 11 ألف ونصف طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.









وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن .





مشيرًا إلى أن هناك 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين منهم 20 شونه و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.





واضاف أنه تم بدء الاستقبال مبدئيا في ٥ صوامع فقط وهى صوامع سندوب سعة ٢٢٥ ألف طن وصوامع بهرند سعة ٢٠ ألف طن وصوامع شربين سعة ٦٠ ألف طن وصوامع ميت غمر سعة ٦٠ ألف طن وصوامع بنى عبيد سعة ١٠ ألف طن؛ مؤكدا أن باقى الصوامع والشون ستبدء في استقبال الموردين تباعا.



