AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 11 ألف ونصف طن قمح بشون وصوامع الدقهلية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:01 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
Advertisements
همت الحسينى
واصلت  اليوم الأربعاء صوامع الدقهلية فى اسنقبال القمح  ضمن خطة التوريد  التى بدأت منتصف الشهر الحالى حيث وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 11 ألف ونصف طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.


وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية  أنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن .

مشيرًا إلى أن هناك 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين منهم 20 شونه و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.

واضاف أنه تم بدء الاستقبال مبدئيا في ٥ صوامع فقط وهى صوامع سندوب سعة ٢٢٥ ألف طن وصوامع بهرند سعة ٢٠ ألف طن وصوامع شربين سعة ٦٠ ألف طن وصوامع ميت غمر سعة ٦٠ ألف طن وصوامع بنى عبيد سعة ١٠ ألف طن؛ مؤكدا أن باقى الصوامع والشون ستبدء في استقبال الموردين تباعا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة على مستوى عال بالدقهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال محصول القمح

الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستلام القمح من مزارعي الوادي الجديد

الغربية تبدأ فى توريد الأقماح.. وتعلن أسعارها.. تعرف على التفاصيل

بدء توريد327 ألفا و900 كيلو قمح بصوامع وشون أسوان .. صور

استمرار أعمال توريد القمح لليوم الرابع على التوالى بالدقهلية

موسم الخير.. استمرار توريد القمح بالمحافظات.. واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع

ترشيحاتنا

أخبار حنين حسام.. تيك توك يصدر بيانا.. وراندا البحيري تساندها.. وأحدث تطورات القضية

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

أمير الكويت يتوجه بالاعتذار لـ المواطنين والمقيمين.. تعرف على السبب

شاهد..السيسى يرتدى كمامة ويتبع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

تشمل نفق أحمد حمدي 2.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسرار غير متوقعة لتحضير الصوصات مثل المطاعم وتخزينها

بالمنشفة والبيجاما .. نجمات يتألقن من الحجر المنزلي ..صور

نشرة المرأة والصحة.. 3 أطعمة تقوي الجهاز المناعي.. معلومات عن الجلطة القلبية بعد إصابة هالة فاخر.. أسرار إطلالة ملكة بريطانيا.. مشروبات رمضانية لمرضى الضغط