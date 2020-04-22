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محافظات

قبل شهر رمضان.. زحام شديد وتكدس مروري بشوارع المنصورة..شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:23 م
الزحام في شوارع المنصورة
الزحام في شوارع المنصورة
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همت الحسينى
شهدت شوارع بورسعيد والعباسى والسكه الجديده بمحافظة الدقهلية ازدحاما مروريا شديدا مما تسبب فى عرقلة مروريه شديده مع ارتفاع فى درجة الحرارة.


قام المواطنون بشراء مستلزمات رمضان من ياميش كعادة كل عام ورغم ازمة كورونا الا ان التزاحم اليوم فوق العاده.


وشهدت الشوارع ايضا تزاحما شديدا لشراء الفانوس خاصه من قرى المحافظه كما نشبت مشادات بين سائقين ومواطنين بسبب شدة الزحام.


وأكد محمد ابراهيم بائع ياميش انه رغم ازمة كورونا الا ان الاقبال على الشراء كبير خاصه من اهالى القرى القريبه من المنصوره وان اكثر الانواع شراء هو البلح .


وقال احمد فاروق مواطن من شاوة انه يشترى كل عام من المنصوره ياميش رمضان حيث انها عاده منذ عشرين عاما  ولا تنقطع تعودت عليها منذ زواجى  وهذا الازدحام طبيعى بسبب كثرة الاقبال.
قبل شهر رمضان.. زحام شديد وتكدس مروري بشوارع المنصورة..شاهد
قبل شهر رمضان.. زحام شديد وتكدس مروري بشوارع المنصورة..شاهد
قبل شهر رمضان.. زحام شديد وتكدس مروري بشوارع المنصورة..شاهد
قبل شهر رمضان.. زحام شديد وتكدس مروري بشوارع المنصورة..شاهد
قبل شهر رمضان.. زحام شديد وتكدس مروري بشوارع المنصورة..شاهد
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