نائب يشيد بتبرع القوات المسلحة بـ 100 مليون جنيه لصالح تحيا مصر

أشاد النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، بالتضحيات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية، لخدمة الوطن والدفاع عنه والتصدي لمختلف أزماته وقضاياه، منوها بالوقفة البطولية لرجال القوات المسلحة في التصدي لفيروس كورونا، بالمعدات اللازمة والقيام بتطهير آلاف المؤسسات والوزارات والهيئات، والوقوف في الميدان لتوزيع الكمامات مجانا على آلاف المصريين في الشوارع والميادين العامة.





قائلا في بيان له اليوم، إن ملايين المصريين يقدرون الدور البطولي للجيش، منوها بقيام القوات المسلحة المصرية بالتبرع بنحو 100 مليون جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" ، وفق ما أعلنه العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، وذلك لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح أن تبرع أبطال القوات المسلحة بهذا المبلغ، يؤكد صمودهم على كل الجبهات وتضحياتهم بكل شىء من أجل الوطن وعزته.

وأشار إلى إن الجيش المصري المهيب واحدا من أقوى 10 جيوش في العالم، وفقا لمختلف الاحصاءات العالمية وأقوى جيش عربي على الإطلاق وهى المكانة التي يستحقها بجدارة لقوته ومهابته ودوره الوطني.