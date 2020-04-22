يا كامل.. الرئيس السيسي يطلب مداخلة وزير النقل أثناء افتتاح نفق أحمد حمدي 2

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2 أسفل قناة السويس، المذاع على التليفزيون المصري، إن هناك مشروعات أنفاق تحت مطار القاهرة تبلغ 2 كيلو أنفاق بنفس ماكينة الحفر المصرية العملاقة.





ونادى الرئيس السيسي على وزير النقل، اللواء كامل الوزير، فردّ وزير النقل قائلا إن مشروع الأنفاق أسفل مطار القاهرة يبلغ 2 كيلو حفر نفقي، ونصف كيلو حفر نفق مفتوح، وهذا بالاستعانة بنفس ماكينة الحفر العملاقة التي تم استخدمها في نفق الشهيد أحمد حمدي 2.





وقاطع الرئيس السيسي كلمة اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قائلا: "عندما تم الانتهاء من افتتاح مشاريع الإسماعيلية والسويس كان هناك رغبة في البدء بنفق الشهيد أحمد حمدي"، وأضاف: "عايزين نشغل الناس، والدولة كانت غير مخططة للعمل في النفق في ذلك الوقت، إلا إذا كان معدل الحفر للكيلو مختلفا".





وأكد الرئيس أن تنفيذ هذه المشروعات من 4 سنوات "كان حلما" لأنه كانت هناك رغبة في تنفيذها بأيدٍ مصرية وشركات مصرية وبأقل التكاليف، واستطاعت الدولة أن تحقق ذلك، وكان ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وأوراسكوم، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك ثقة في العمالة المصرية بعد الانتهاء من أنفاق السويس والإسماعيلية، لذلك كان الرئيس السيسي يطمين على سريان استمرار العمل بنفق الشهيد أحمد حمدي كل 10 أيام تقريبًا.