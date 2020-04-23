القصة كاملة لأزمة أفيش مسلسل «لما كنا صغيرين».. خالد النبوي يهدد بالاعتزال وريهام حجاج تلتزم الصمت.. ونسرين أمين تجسم الجدل

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، بدأت الحملة الدعائية لمسلسلات رمضان ومنها مسلسل " لما كنا صغيرين "، والذي يعد بطولة مطلقة جديدة للفنانة ريهام حجاج في موسم الكبار بعد مسلسلها " كارما".





وبعد ساعات من طرح الأفيشات الدعائية لمسلسل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الجماهير التي رفضت تصدر ريهام حجاج افيش المسلسل على حساب تاريخ ونجومية النجمين الكبار خالد النبوي ومحمود حميدة، قائلين :" فنانة رصيدها يعد على اصابع ازاي يقف وراها حميدة والبنوي دول تاريخ".





ومن جانبه لم يصمت خالد النبوي امام هذه الحملة الدعائية او حملة سوشيال ميديا، بل قام بنشر بيانا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" "بسم الله الرحمن الرحيم.. لم اتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، و لأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم.. اعتذر هذه المرة وستكون الأخيره لأني مدين للجمهور و لعائلتي، و لهذه المهنه العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الإجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونيه التي تنشر أخبار عني، وهذه الأخبار كلها عاريه تماما من الصحه .. فإنني أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجوده في الشوارع أو على وسائل التواصل الإجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة او مسموعه او مكتوبه".





وتابع :"قد أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيء، وأنه سيتم تصحيحها فورا وللأسف لم يحدث حتى الآن، وقد تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا اوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، و أن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا.. وفيه احترام تام لفني و إسمي.. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".









كما اضاف :"قد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصه بشركته لتصحيح الصورة و كل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبا.. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا .. في النهايه أقول لمن يلوموني حبا ،أو من تطاولوا كرها ، خيرا ، أو شرا ،بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".









بعدها خرج منتج المسلسل مؤكدا ان الدعاية المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليست الرسمية ولم تقم الشركة بأرسالها للقنوات الفضائية التي ستقوم بعرض مسلسل " لما كنا صغيرين" من اجل تصحيح الامر، ثم طرح المنتج أحمد عبد العاطي، بوستر جديد لمسلسل «لما كنا صغيرين» ، ظهر فيه بطلا العمل الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة، في مقدمة الأفيش.





الا ان قناة الحياة كذبت منتج العمل في بيان قالت فيه :" نعتز بوجود الفنان خالد النبوى على شاشة الحياة فى رمضان هذا العام و نود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التى نذيعها أو ننشرها او تظهر فى الشوارع و الخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الانتاج معتمدة منهم للإستخدام و لانحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم و بالنسبة لمسلسل لما كنا صغيرين فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة "ارت ميكرز " و التى يرأسها المنتج احمد عبد العاطى."





ثم قرر المنتج أحمد عبد العاطى اصدار بيانًا صحافيا لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بتعاقد النجم خالد النبوي على مسلسل "لما كنا اصغيرين".





وقال "تعاقد الفنان خالد النبوى مع شركة art makers على مسلسل "لما كنا صغيرين" بتاريخ 28 /1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد فى المسلسل الذى يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تمامًا بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج، وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى فى رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوى التى اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75 % من مستحقاته وتم اخطار السيد النقيب بهذا".





اما عن النجوم الداعمون لريهام حجاج في ازمتها مع خالد البنوي كل من نسرين امين التي قالت :"في وسط كل الجدل اللي بيحصل ده أحب أشهد شهادة حق .. إحنا كلنا اتفقنا على المسلسل ده وإحنا عارفين إنه مسلسل ريهام حجاج".





وأضافت: "النجوم محمود حميدة وخالد النبوي على راسنا من فوق، وهما بالفعل قبل أي حد على التتر، بناء على رغبة ريهام من أول يوم واحترامها ليهم"





وكذلك منة فضالي التي نشرت صورة لها مع ريهام حجاج عبر موقع انستجرام وعلقت قائلة :" ريهام من الشخصيات الجميلة اللي قابلتها في حياتي بجد كل الناس عارفه إني مش بنافق ولا بطبل بس حقيقي بحبها جدا وهي كمان".





تابعت: "مبروك يا رورو تكسري الدنيا بمسلسلك وسعيدة إني ضيفه شرف معاكي وبالشغل معاكي.. انتظرونا في مسلسل لما كنا صغيرين هالة ودنيا وصراع فظيع".







