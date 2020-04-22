فتاوى تشغل الأذهان.. هل تقبيل الزوجة في نهار رمضان يبطل الصيام.. حقيقة إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم يؤثر على صحة الصيام.. هل يقبل الله التوبة من العبد فى مرض الموت

واستشهد بما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقبل ويُباشر، وكان أملككم لإربه»، وعند المالكية: أنها تحرم إن خاف الإنزال، لذا يفرق بين الشاب والشيخ.





فما حكم التوبة في مرض الموت ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما ورد سؤال مضمونه: "لحظات الإنسان الأخيرة، وحين يشعر باقتراب أجله بالمرض الذي يعرف أنه مرض الموت، أو يدرك ذووه بعد ذلك أنه كان مرض الموت، يسرع إلى التوبة والاستغفار من ذنوبه، مما يجعل البعض يتساءل حول حكم التوبة في تلك اللحظات الأخيرة، والإنسان شبه موقن بانتهاء أجله،





إن الأصل في التوبة أن يبادر لها الإنسان، كما قال تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"، وقال: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا". وأجاب العجمي قائلًا





وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب كثيرًا في التوبة، فقال: "إني أتوب في اليوم والليلة سبعين مرة وفي رواية مائة مرة، وبناء على ذلك"، لافتًا الى أنه يجب على العبد أن يبادر بالتوبة، فإذا مرض وأقبل على الله في مرض وحان وقت أجله فعليه أيضًا أن يبادر بالتوبة، فالله تعالى يتوب على العبد ما لم يغرغر، "أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم.. فالله يتوب على العبد إن تاب".





ونصح في نهاية إجابته السائل قائلًا: "اعلم أن رحمة الله واسعة.. أوسع بكثير مما نظنه ونتوهمه ولذلك يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"، فمهما عظمت الذنوب فالله رحيم، المهم التوبة والانقطاع عن الذنب والإقبال على الله.



