فتاوى تشغل الأذهان.. هل تقبيل الزوجة في نهار رمضان يبطل الصيام.. حقيقة إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم يؤثر على صحة الصيام.. هل يقبل الله التوبة من العبد فى مرض الموت

- فتاوى تشغل الأذهان:
- هل تقبيل الزوجة ومداعبتها في نهار رمضان يبطل الصيام
- هل يقبل الله التوبة من العبد فى مرض الموت
- هل وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان يبطل الصوم
- حقيقة إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم يؤثر على صحة الصيام
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:
فى البداية، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قيام الرجل بتقبيل زوجته في نهار رمضان لا يُفسد صومه في هذه الحالة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، هل يُفطر؟»، أن القبلة للزوجة في نهار رمضان لا تُفطر، إذا كان يملك إربه، أي أغلب لهواه وحاجته.
واستشهد بما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقبل ويُباشر، وكان أملككم لإربه»، وعند المالكية: أنها تحرم إن خاف الإنزال، لذا يفرق بين الشاب والشيخ.
كما ورد سؤال مضمونه: "لحظات الإنسان الأخيرة، وحين يشعر باقتراب أجله بالمرض الذي يعرف أنه مرض الموت، أو يدرك ذووه بعد ذلك أنه كان مرض الموت، يسرع إلى التوبة والاستغفار من ذنوبه، مما يجعل البعض يتساءل حول حكم التوبة في تلك اللحظات الأخيرة، والإنسان شبه موقن بانتهاء أجله، فما حكم التوبة في مرض الموت؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب العجمي قائلًا إن الأصل في التوبة أن يبادر لها الإنسان، كما قال تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"، وقال: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا".
وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب كثيرًا في التوبة، فقال: "إني أتوب في اليوم والليلة سبعين مرة وفي رواية مائة مرة، وبناء على ذلك"، لافتًا الى أنه يجب على العبد أن يبادر بالتوبة، فإذا مرض وأقبل على الله في مرض وحان وقت أجله فعليه أيضًا أن يبادر بالتوبة، فالله تعالى يتوب على العبد ما لم يغرغر، "أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم.. فالله يتوب على العبد إن تاب".
ونصح في نهاية إجابته السائل قائلًا: "اعلم أن رحمة الله واسعة.. أوسع بكثير مما نظنه ونتوهمه ولذلك يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"، فمهما عظمت الذنوب فالله رحيم، المهم التوبة والانقطاع عن الذنب والإقبال على الله.
بينما قالت دار الإفتاء المصرية، إن وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم.
وأكدت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «هل وضع مرطب للشفاه في نهار رمضان مفطر؟»، أن وضع مرطب الشفاه أثناء الصوم لا يبطله شريطة ألا يبتلع منه الصائم شيئا.
وأجاب عبد السميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "هل إزالة الشعر أثناء الحيض والصوم حرام؟"، أن إزالة الشعر أثناء الحيض ليس فيه إكراه فيجوز، ولا مانع من ذلك، أيضًا إزالة الشعر أثناء الصيام لا ينقص من أجر الصوم ولا يؤثر فى صحته.
وأكدت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «هل وضع مرطب للشفاه في نهار رمضان مفطر؟»، أن وضع مرطب الشفاه أثناء الصوم لا يبطله شريطة ألا يبتلع منه الصائم شيئا.
وكانت الإفتاء أفتت في وقت سابق بأن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ لكون هذه الأشياء لا تدخل إلى الجوف من منفذ معتاد.
ومن ثم قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، ولا يبطل الصوم.
وأجاب عبد السميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "هل إزالة الشعر أثناء الحيض والصوم حرام؟"، أن إزالة الشعر أثناء الحيض ليس فيه إكراه فيجوز، ولا مانع من ذلك، أيضًا إزالة الشعر أثناء الصيام لا ينقص من أجر الصوم ولا يؤثر فى صحته.