AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة ربيع: السياسة التسويقية المرنة تهدف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:16 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السياسة التسويقية المرنة تتمثل فى المنافذ التسويقية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، وهو ما أسهم فى العام الماضى 2019  فى جذب نحو 3463 سفينة من السفن التي كانت تسلك مسارات ملاحية أخرى غير قناة السويس  .

وأشار الفريق أسامة ربيع ، الى ان تحقق هذه الإجراءات الإيجابية فى ظل اتخاذ قناة السويس كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لتعقيم وتطهير كافة مبانى الهيئة ومرشدات الحماية ، يأتي لسلامة الجميع أثناء إرشاد السفن  العابرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأياد ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل. 

شهد الرئيس اليوم الأربعاء افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وعدد من المشروعات القومية.

 وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.  

ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبة، لكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.

 وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

 والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.  

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شرينا امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

 من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي. 

 وأضاف خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروعات تنموية بالسويس.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد إتمام حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2

رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تم خلال زمن قياسي

الهيئة الهندسية: اليوم انتهاء مرحلة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2

الرئيس السيسي : إنشاء الأنفاق بأيادي ومعدات مصرية كان حلما

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

شاهد .. صور جديدة من عقد قران ياسمين صبري واحمد أبو هشيمة

ظاهرة مخيفة.. الرصاص يسقط من السماء على المارة ببريطانيا.. شاهد

طريقة عمل أول اختبار منزلي لـ فيروس كورونا.. فيديو

البنك المركزي يرفع حدود السحب للأفراد اعتبارا من شهر رمضان المقبل

استنى يا إيهاب.. السيسي يستوقف رئيس الهيئة الهندسية للاستفسار عن الأعمال المتأخرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده