أسامة ربيع: السياسة التسويقية المرنة تهدف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السياسة التسويقية المرنة تتمثل فى المنافذ التسويقية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، وهو ما أسهم فى العام الماضى 2019 فى جذب نحو 3463 سفينة من السفن التي كانت تسلك مسارات ملاحية أخرى غير قناة السويس .





وأشار الفريق أسامة ربيع ، الى ان تحقق هذه الإجراءات الإيجابية فى ظل اتخاذ قناة السويس كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لتعقيم وتطهير كافة مبانى الهيئة ومرشدات الحماية ، يأتي لسلامة الجميع أثناء إرشاد السفن العابرة.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأياد ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل.





شهد الرئيس اليوم الأربعاء افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وعدد من المشروعات القومية.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.





ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبة، لكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شرينا امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.





وأضاف خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.