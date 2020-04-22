مصرع شخص بطلق ناري في ظروف غامضة ببني سويف

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري، اليوم الأربعاء ، في ظروف غامضة، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.





وتلقى اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى ، يفيد بورود بلاغًا بوفاة "حسن ع.أ" 45 سنة ، مقيم قرية ميدوم ، دائرة المركز، بطلق ناري.





وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي ، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف ملابسات الحادث.