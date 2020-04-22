مصرع شخص بطلق ناري في ظروف غامضة ببني سويف

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.
وتلقى اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى ، يفيد بورود بلاغًا بوفاة "حسن ع.أ" 45 سنة ، مقيم قرية ميدوم ، دائرة المركز، بطلق ناري.
وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي ، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف ملابسات الحادث.