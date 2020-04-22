أول صور لجرارات قطارات السكة الحديد الجديدة أثناء تجريبها اليومى .. شاهد

حرصت وزارة النقل على تشغيل أولى جرارت GE الجديدة، التى وصلت ميناء الإسكندرية، نهاية الشهر الماضى ، ضمن 20 جرار سكة حديد جديدة، تمثل الدفعة الثانية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد جرى التعاقد عليها، بين هيئة السكك الحديدية، وشركة " GE Transportation Wabtec" الأمريكية.

وقال الوزير، إن وصول الدفعة الثانية من الجرارات يعتبر استكمالًا لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير إلى أن الجرارات الجديدة التي وصلت مصر حتى الآن بلغت 30 جرارا، وهي أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 11 عاما.

وأوضح وزير النقل أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

ولفت الوزير، إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد، بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

وأوضح الوزير إلى أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تقدر بـ 602.05 مليون دولار.

وأضاف وزير النقل أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديدا جرى توريد 30 جرارا منهم كدفعة أولى، وسوف يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.