AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خبير سياسي: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يعكس إرادة القيادة السياسية للتنمية الشاملة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:00 ص
نفق الشهيد أحمد حمدى
نفق الشهيد أحمد حمدى 2
Advertisements
معتز الخصوصى

قال الدكتور محمد عمارة إستشاري وخبير التسويق السياسي أن مشروع نفق الشهيد احمد حمدى ٢ أسفل قناة السويس والذى افتتحه الرئيس السيسى أمس الأربعاء انها يعكس إرادة القيادة السياسية الفولاذية عن إستكمال التنمية الشاملة.

وأضاف عمارة فى بيان صحفى له :منذ إطلاق العملية الشاملة بسيناء عام ٢٠١٨ لمحاربة الارهاب والتي امتدت لعمليات بطولية للحفاظ على الأرض لم تنسى مصر التنمية العمرانية واللوجيستية لنقل سيناء وأهلها الى المستقبل بعد أن كانت سيناء مهمشة لفترات.

وتابع عمارة :نفق الشهيد" احمد حمدى ٢" كشريان من ضمن شرايين ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال ٦ شرايين إلى الآن  لتطوير سيناء وجذب المستثمريين وتعظيم التنمية المرجوة لسيناء لتختصر عبور القناة إلى ٢٠ دقيقة بدلا من ساعات وايام لعبور الكلام.

واستطرد عمارة قائلا بأن مصر وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة كورونا لم تنسى الدولة مواصلة مابدأته مع الأخذ بإجراءات الحماية لترجمة الرؤى والاحلام وتحويلهم لواقع ملموس لأنه لا يوجد بديل إلا أننا نستكمل تحت قيادة البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

واختتم عمارة بأن منظومة الانفاق والكباري العائمة والطرق المستحدثة في سيناء تمثل شرايين امل وحياة وضرب لكل أطماع أهل الشر ومن ولاهم وإثبات ان مصر قيادة وشعبا عازمين على العبور لمستقبل أفضل مسلحيين بالإيمان والتلاحم والالتفاف خلف قيادة حكيمة ورشيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسي يشهد إتمام حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2

رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تم خلال زمن قياسي

الرئيس السيسي : 12 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الكبارى

الرئيس السيسي لـ"عمالة المشروعات": نضع التأمين اللازم بالتعاون مع وزارتى الصحة والدفاع

الرئيس السيسي يتشاور مع مسئولي المشروعات عقب إفتتاح كوبري أحمد حمدي 2

ترشيحاتنا

السعودية تسجل هزة أرضية في مكة المكرمة

بالأرقام.. الرئيس السيسي يكشف تطورات فيروس كورونا في 7 أسابيع.. فيديو

بأوامر ملكية.. تفاصيل التغييرات الجديدة على صلاة التراويح في الحرم المكي

الإعلان الرسمي غدا.. تفاصيل اجتماع الحكومة لتحديد أوقات الحظر في رمضان

السلطات السعودية تداهم شققا مفروشة للمساج والحلاقة والحمام المغربى بالرياض.. فيديو

بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

بملابس عصرية.. حلا شيحة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير