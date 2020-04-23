خبير سياسي: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يعكس إرادة القيادة السياسية للتنمية الشاملة





قال الدكتور محمد عمارة إستشاري وخبير التسويق السياسي أن مشروع نفق الشهيد احمد حمدى ٢ أسفل قناة السويس والذى افتتحه الرئيس السيسى أمس الأربعاء انها يعكس إرادة القيادة السياسية الفولاذية عن إستكمال التنمية الشاملة.





وأضاف عمارة فى بيان صحفى له :منذ إطلاق العملية الشاملة بسيناء عام ٢٠١٨ لمحاربة الارهاب والتي امتدت لعمليات بطولية للحفاظ على الأرض لم تنسى مصر التنمية العمرانية واللوجيستية لنقل سيناء وأهلها الى المستقبل بعد أن كانت سيناء مهمشة لفترات.





وتابع عمارة :نفق الشهيد" احمد حمدى ٢" كشريان من ضمن شرايين ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال ٦ شرايين إلى الآن لتطوير سيناء وجذب المستثمريين وتعظيم التنمية المرجوة لسيناء لتختصر عبور القناة إلى ٢٠ دقيقة بدلا من ساعات وايام لعبور الكلام.





واستطرد عمارة قائلا بأن مصر وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة كورونا لم تنسى الدولة مواصلة مابدأته مع الأخذ بإجراءات الحماية لترجمة الرؤى والاحلام وتحويلهم لواقع ملموس لأنه لا يوجد بديل إلا أننا نستكمل تحت قيادة البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





واختتم عمارة بأن منظومة الانفاق والكباري العائمة والطرق المستحدثة في سيناء تمثل شرايين امل وحياة وضرب لكل أطماع أهل الشر ومن ولاهم وإثبات ان مصر قيادة وشعبا عازمين على العبور لمستقبل أفضل مسلحيين بالإيمان والتلاحم والالتفاف خلف قيادة حكيمة ورشيدة.