عبد العال يأمل في انفراجة قريبة حول كورونا.. ويؤكد: التوازن مطلوب بين الاقتصاد وصحة المواطن

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، أن الدولة جادة في مسألة عودة العالقين بسبب كورونا.





وأوضح الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، أن هناك إجمالي 12 مليون مصري في الخارج، وما يخص أي حلول لأزماتهم يتمثل في جانبين، الدولة المصرية والدولة المضيفة.





وقال إنه يتمنى أن يشهد العالم وخاصة مصر "انفراجة" بخصوص فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، من حيث تراجع عدد المرضى ورفع القيود عن العمل، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.





واختتم عبد العال بتأكيده على ضرورة التوازن بين أهمية دوران عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، مضيفا: "عجلة الاقتصاد في الكثير من الدول بدأت تعود".





وكان النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، وجه مطالبات عاجلة للدولة بإعادة المصريين العالقين في دول أخرى من الراغبين في العودة لمصر.





وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن هناك ظروفا قهرية طارئة تتمثل في وقف رحلات الطيران في إطار مواجهىة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما يستوجب تحركا سريعا.



