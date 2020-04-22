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محافظات

عقب إعادة إعمارها.. تسليم ٥٠ مفتاح منزل للمستحقين بالشرقية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتسليم " 50 " مفتاح منزل للأهالي المستحقين بقريتى الطويلة والملاحات الخطارة التابعتين لمركز فاقوس بواقع  (25) منزل بكل قرية بإجمالي تكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه.


 وذلك  بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم ، طبقًا للبروتوكول الثالث الموقع بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر إحتياجًا، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ .


هنأ المحافظ الأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة أعمارها ورفع كفاءتها، مؤكدا أنه من حق المواطن البسيط أن يجد مسكنا لائقا يعيش فيه، قائلا: إن القيادة السياسية  تولي اهتمامًا كبيرًا  بالمواطن وتسعى لتوفر له حياة كريمة ومد يد التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات له والعمل على تحسين مستوى معيشته.


أعرب محافظ الشرقية عن شكره و امتنانه لمسئولي صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لدورهما المجتمعي البارز في تلبية إحتياجات ومتطلبات الأسر الأقل دخلا ًوالعمل علي رفع مستوي معيشتهم وإدخال الفرحة والسرور على الأهالي المستحقين وتوفير مسكن آدمي يليق بهم ليحيوا حياة كريمة.


ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم  إختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها و إعمارها  وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين ، وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية عليهم  بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.


فيما أوضح مدير مكتب جمعية الأورمان بالشرقية أن خطة إعمار المنازل شملت ترميما لبعض المنازل و تعريشها بالخشب العرق وطبقة عازلة بلاستيكية وأسمنتية وتوصيل الكهرباء و تركيب أسلاك جديدة بدلًا من القديمة المتهالكة و توصيل المياه وشبكة الصرف الصحي الداخلي و كذلك تركيب السيراميك و أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للمنزل وأعمال النجارة.

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