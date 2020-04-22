شاهد .. حملات نظافة لرفع تلال وأكوام القمامة بشوارع المحلة

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم انطلاق فعاليات حملات نظافة موسعة لرفع تلال وأكوام القمامة والقاذورات من خلال الدفع بمعدات ولودرات على مستوي الوحدات السكنية التي تحوي الألاف من الأسر والعائلات بمناطق أبوراضي ومحب والمشحمه والزراعة بنطاق حي أول المحلة .





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحيم محافظ الاقليم فى تعليماته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتكليف المحاسب عبد العزيز حجاج رئيس جي أول المحلة رفع تراكمات القمامة بالوردية الصباحية .





وأشار المحافظ فى تعليماته إلي ورود شكاوي من أهالي شارع ابو هرجة بمنطقة ابو راضي فضلا عن ازاله أكوام القمامة من منطقة البرج والبهي والبيارة ونعمان الاعصر .



