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فن

أخبار الفن.. حنين حسام تورط راندا البحيري.. وهالة فاخر تخضع لعملية جراحية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:51 م
حنين حسام - راندا
حنين حسام - راندا البحيري
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قسم الفن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


تعرضت الفنانة راندا البحيري لهجوم حاد بعد دعمها ومساندتها للبلوجر حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok، بعد عرضها على النيابة العامة بتهمة الفسق والفجور.


ساندت الفنانة راندا البحيري، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، حنين حسام، وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok بعد عرضها على النيابة العامة بتهمة الفسق والفجور.


تصدر برنامج "خلى بالك من فيفى" تريند جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقاته أمس على قناة mbc مصر ولقى العديد من ردود الفعل الواسعة.


مرت سنوات ولا أحد يعلم من الجاني والضحية في مسلسل خلافات جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد المستمر منذ 3 سنوات، حيث يتبادل كل منهما الاتهامات بالعنف والخيانة والكذب.


تعرضت الفنانة هالة فاخر إلى أزمة صحية شديدة؛ حيث أجرت عملية جراحية فى القلب داخل أحد المستشفيات فى لبنان وذلك أثناء تصوير دورها فى مسلسل "سكر بزيادة".


أخرجت الفنانة منى زكي طفليها سليم ويونس من زوجها الفنان أحمد حلمي إلى النور بعدما ظلت سنوات تخفيهما عن وسائل الإعلام للحفاظ على خصوصيتهما.

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