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توك شو

كل الناس فى رقابتنا.. السيسي يوجه رسالة مؤثرة للمصريين.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:51 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شيرين عادل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  إن الحكومة المصرية تعمل ليلأ ونهارأ لرفع معدلات النمو والتنمية  التى يحلم بها الشعب المصرى .  

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بمراسم افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ، أن الحكومة المصرية مصرة على حل الأزمات فى العاصمة القديمة قائلأ : علشان ميتقالش ان الدولة هتروح العاصمة الجديدة وتسيب الناس فى مصر واسكندرية لا طبعا كل الناس فى رقابتنا ونعمل كل اللى ربنا يقدرنا عليه  " .. 

وأشار  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة  على تحقيق نفس معدلات الانتاج فى الفترة الحالية  بعض النظر عن الأزمة الحالية لفيروس كورونا . 

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل محافظة السويس لافتتاح مشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس. 

واستقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.

وأكدت مصادر من محافظة الإسماعيلية، على انتهاء تجهيز مكان وقاعة الافتتاح، ومشاركة عدد من قاطرات الهيئة في عمل عروض بحرية بالتزامن مع الافتتاح الروسي للمشروعات التنموية.  

ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.

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