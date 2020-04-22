بعد رفع الحجر.. أهالي المعتمدية يروون تفاصيل 14 يوم عزل... فيديو

أعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد عن رفع الحجر الصحي المفروض على قرية المعتمدية ، صباح أمس الثلاثاء وذلك بعد انتهاء المدة المقررة سلفًا بـ 14 يوم حجر صحي على القرية لتجنب نشر عدوى فيروس كورونا بعد إكتشاف 11 حالة مصابة بفيروس كورونا









و قامت عدسة صدى البلد بتفقد القرية بعد فك الحظر لمعرفة كيف أصبحت الحياة هناك و كيف كانت الحياة خلال مدة الحظر









و قال أحد السكان ان فترة الحظر كانت تمر عليهم بصعوبة شديدة و لكنهم تقبلوا الوضع بصدر رحب حتى لا ينتشر الوباء في المنطقة و يزحف الي مناطق اخرى









بينما وجة اخر الشكر الي القوات المسلحة لما بذلوه من جهد خلال مدة الحجر حيث انهم كانوا يمدوا معظم الأهالي بالطعام و الزيت و السكر و الوجبات بالإضافة إلى الخدمات الصحية حيث كانت باستمرار طوال فترة الحظر مختتما " ياريت تستمر علي طول "









بينما قال اخر ان لولا تكاتف الاهالي مع الجيش و الأطباء في تلك القرارات لما عدت بسلام ، موضحا ان الأهالي قاموا بدور كبير خلال تلك الفترة خصوصا الشباب انهم كانوا يبقوا في الشارع لتوصيل الطعام و الإمدادات لجميع البيوت و الأهالي