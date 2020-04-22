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أخبار البلد

بعد رفع الحجر.. أهالي المعتمدية يروون تفاصيل 14 يوم عزل... فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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محمد هاني- عمر خالد
أعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد عن رفع الحجر الصحي المفروض على قرية المعتمدية ، صباح أمس الثلاثاء وذلك بعد انتهاء المدة المقررة سلفًا بـ 14 يوم حجر صحي على القرية لتجنب نشر عدوى فيروس كورونا بعد إكتشاف 11 حالة مصابة بفيروس كورونا 


و قامت عدسة صدى البلد بتفقد القرية بعد فك الحظر لمعرفة كيف أصبحت الحياة هناك و كيف كانت الحياة خلال مدة الحظر 


و قال أحد السكان ان فترة الحظر كانت تمر عليهم بصعوبة شديدة و لكنهم تقبلوا الوضع بصدر رحب حتى لا ينتشر الوباء في المنطقة و يزحف الي مناطق اخرى 


بينما وجة اخر الشكر الي القوات المسلحة لما بذلوه من جهد خلال مدة الحجر حيث انهم كانوا يمدوا معظم الأهالي بالطعام و الزيت و السكر و الوجبات بالإضافة إلى الخدمات الصحية حيث كانت باستمرار طوال فترة الحظر مختتما " ياريت تستمر علي طول " 


بينما قال اخر ان لولا تكاتف الاهالي مع الجيش و الأطباء في تلك القرارات لما عدت بسلام ، موضحا ان الأهالي قاموا بدور كبير خلال تلك الفترة خصوصا الشباب انهم كانوا يبقوا في الشارع لتوصيل الطعام و الإمدادات لجميع البيوت و الأهالي
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