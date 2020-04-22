رئيس الهيئة الهندسية : نفق أحمد حمدى 2 مشروع عملاق بسواعد مصرية خالصة .. فيديو

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2 شارك به 5000 مهندس وفنى ،عامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته بمراسم افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ، إن إصرار القيادة السياسية على تنفيذ مشروع نفق احمد حمدى 2 ليكون مشروعا عملاقا بشركات وطنية مصرية أكبر الآثر باكتساب خبرة للسواعد المصرية .





وأشار اللواء أركان حرب إيهاب الفار ، إلى أنه تم استغلال فترة تجميع وإعادة تأهيل ماكينة الحفر بالموقع فى تنفيذ أعمال الحفر المكشوف ، انشاء مداخل ومخارج النفق ، المحطات المساعدة .





ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل محافظة السويس لافتتاح مشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





واستقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.





وأكدت مصادر من محافظة الإسماعيلية، على انتهاء تجهيز مكان وقاعة الافتتاح، ومشاركة عدد من قاطرات الهيئة في عمل عروض بحرية بالتزامن مع الافتتاح الروسي للمشروعات التنموية.





ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.