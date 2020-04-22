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توك شو

الوصلة اللي بترمي في التمساح مصيرها إيه..السيسي يستفسر من رئيس الهيئة الهندسية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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نورهان رأفت
أستوقف الرئيس السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، أثناء حديثه عن محطة معالجة الصرف الجديدة بالإسماعيلية، عن وصلة المياه التي كانت تصرف في بحيرة التمساح ومصيرها.
ورد اللواء إيهاب الفار، إن يجري العمل الآن علي تلك الوصلة، وتحديد مصيرها في وقت قريب من الآن .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

كما يفتتح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية.
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