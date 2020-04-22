نجم حسنية أغادير: الزمالك طلب ضمي .. وخسرنا الكونفيدرالية بسبب التحكيم

أكد تامر صيام لاعب فريق حسنية أغادير المغربي ان الجهاز الفني لفريق الزمالك طلب ضمه خلال الفترة الانتقالات الصيفية الماضية .





وأضاف تامر صيام في تصريحات لبرنامج الكابيتانو المذاع علي راديو علم الفلسطيني ويقدمه الاعلامي ايهاب ابو مرخيه : بعد مباراة الزمالك في دور ربع نهائي الكونفيدرالية الافريقية العام الماضي .





وأكمل : خسرنا المباراة بسبب سوء التحكيم منعنا من التأهل امام الزمالك في الكونفيدرالية وتحدث الجهاز الفني لضمي الا اننى مرتاح للغاية مع اغادير وسيتم تجديد عقدي .





جدير بالذكر ان الزمالك حقق الفوز علي حسنية اغادير بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين وتوج الفارس الابيض باللقب بعد الفوز علي نهضة بركان افي المباراة النهائية بركلات الترجيح