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رياضة

نجم حسنية أغادير: الزمالك طلب ضمي .. وخسرنا الكونفيدرالية بسبب التحكيم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:30 م
تامر صيام
تامر صيام
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عبدالله هشام
أكد تامر صيام لاعب فريق حسنية أغادير المغربي ان الجهاز الفني لفريق الزمالك طلب ضمه خلال الفترة الانتقالات الصيفية الماضية . 

وأضاف تامر صيام في تصريحات لبرنامج الكابيتانو المذاع علي راديو علم الفلسطيني ويقدمه الاعلامي ايهاب ابو مرخيه : بعد مباراة الزمالك في دور ربع نهائي الكونفيدرالية الافريقية العام الماضي . 

وأكمل : خسرنا المباراة بسبب سوء التحكيم منعنا من التأهل امام الزمالك في الكونفيدرالية وتحدث الجهاز الفني لضمي الا اننى مرتاح للغاية مع اغادير وسيتم تجديد عقدي . 

جدير بالذكر ان الزمالك حقق الفوز علي حسنية اغادير بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين وتوج الفارس الابيض باللقب بعد الفوز علي نهضة بركان افي المباراة النهائية بركلات الترجيح 
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