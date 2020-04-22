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مش هنسيب أهلنا .. رئيس الهيئة الهندسية يتحدث عن مشروع شبكات الصرف في النوبة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:32 م
اللواء إيهاب الفار
اللواء إيهاب الفار
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أكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، إن الهيئة لن تترك شعب النوبة، هو من يوصل وصالات صرف وماء بنفسة.

وأضاف اللواء إيهاب الفار خلال أفتتاح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، لمشروعات تنموية، في شرق القناه، أنه تم عمل مشروع ضخم لتوصيل المياه، وشبكات الصرف، بتكلفة تتخطي الـ 5 مليارات جنيه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

كما يفتتح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، محطة معالجة مياة مصرف المحسمة بالاسماعيلية.



وأشار الفار، إلي أن هناك مشروعات هندسية ضخمة، لتكون أهل النوبة علي أعلي مستوي هندسي .
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