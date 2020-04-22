مش هنسيب أهلنا .. رئيس الهيئة الهندسية يتحدث عن مشروع شبكات الصرف في النوبة

وأضاف اللواء إيهاب الفار خلال أفتتاح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، لمشروعات تنموية، في شرق القناه، أنه تم عمل مشروع ضخم لتوصيل المياه، وشبكات الصرف، بتكلفة تتخطي الـ 5 مليارات جنيه.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





كما يفتتح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، محطة معالجة مياة مصرف المحسمة بالاسماعيلية.













وأشار الفار، إلي أن هناك مشروعات هندسية ضخمة، لتكون أهل النوبة علي أعلي مستوي هندسي .