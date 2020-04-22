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مرأة

هل مستحضرات التبييض فعالة ضد فيروس كورونا؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:31 م
كورونا
كورونا
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آلاء حسن
يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوم من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.


ووفقا لموقع مايو كلينك المبيض يساعد على الحماية من فيروس كورونا المستجد ويمكنك عمل محلول مطهر عن طريق مزج 4 ملاعق صغيرة (حوالي 20 مل) من مستحضر التبييض المنزلي مع الماء نتيجة فعاليته في الحماية من فيروس كورونا واقرأ واتبع التعليمات والتحذيرات.

ارتد قفازات وتأكد من أن الغرفة بها تهوية جيدة ووفقا لموقع مايو كلينك لا تخلط مستحضر التبييض مع الأمونيا أو أي منظف آخر إذ يمكن للمزيج أن يُصدر أبخرة سامة.


ويجب عليك اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا المستجد واتباع منظمة الصحة العالمية وتطهير وتعقيم الاسطح.



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