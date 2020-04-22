وزير النقل: التشغيل التجريبي لعربة ترانسماش ضمن صفقة توريد 1300 جديدة

أعلن، وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن اليوم تم البدء في تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة وذلك لمدة شهرين طبقا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار .



