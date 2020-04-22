وزير النقل: التشغيل التجريبي لعربة ترانسماش ضمن صفقة توريد 1300 جديدة

أعلن، وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن اليوم تم البدء في تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة وذلك لمدة شهرين طبقا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار .
مضيفا ان اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020 وان شركة ترانس ماش قد بدأت في الإنتاج التسلسلي الفعلي لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن اول دفعة بنهاية شهر مايو ٢٠٢٠ والتي ستساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوي اعلي وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد ١٣٠٠ عربة ركاب، للوصول لمستوي خدمه أفضل وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.