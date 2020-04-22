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توك شو

السيسى: اللى بنعمله ده بفضل ربنا ودى خطوة فى الألف ميل..فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:31 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات التنموية التى تم تنفيذها على أرض سيناء، لتنميتها وربطها بالمحافظات المختلفة، قائلًا " اللى احنا بنعمله دة بفضل الله لا كان يتعمل ابدًا ولا فى المدة الزمنية الصغيرة اللى اتعمل فيها ودى خطوة من الف خطوة؟".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه تم تخصيص 480 مليون جنيه لبناء 200 بيت، مشيرًا إلى أن البيت الواحد يتكلف 2.4 مليون جنيه.


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأياد ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل.

وشهد الرئيس اليوم الأربعاء افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، وعددا من المشروعات القومية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.

ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبا ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.

وأضاف خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.
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