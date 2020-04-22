السيسى: اللى بنعمله ده بفضل ربنا ودى خطوة فى الألف ميل..فيديو

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات التنموية التى تم تنفيذها على أرض سيناء، لتنميتها وربطها بالمحافظات المختلفة، قائلًا " اللى احنا بنعمله دة بفضل الله لا كان يتعمل ابدًا ولا فى المدة الزمنية الصغيرة اللى اتعمل فيها ودى خطوة من الف خطوة؟".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه تم تخصيص 480 مليون جنيه لبناء 200 بيت، مشيرًا إلى أن البيت الواحد يتكلف 2.4 مليون جنيه.







