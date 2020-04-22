اعترافا ومساندة.. مبادرة حزب صوت الشعب لدعم أبطال الشرطة

أطلق حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي مبادرة جديدة تحت شعار "اعترافا ومساندة" لدعم ومساندة رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن والمواطن ورسموا بدمائهم الطاهرة أغلى ملحمة وطنية جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء والفداء لمصرنا الحبيبية.





وقال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في تصريحات صحفية إن هذه المبادرة تأتي اعترافا بدور الشرطة البطولي في حفظ الأمن والأمان وتضحياتهم التي نراها كل يوم وتتجسد في صور شهداء ومصابين حيث يواجهون الإرهاب الأسود ببسالة وشجاعة كبيرة حيث نساندهم في تلك المواجهات العادلة والشريفة والنزيهة.





وأضاف البراوي إن المبادرة الجديده ستعمم على مستوى الجمهورية على عدة مراحل تبدأ بتوزيع الورود على رجال الشرطة ثم يتبعها فعاليات إعلامية "أون لاين" عن التوعية بدور الشرطة في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ثم تختتم بمؤتمر جماهيري حاشد بعد زوال فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كلة.



