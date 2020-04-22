AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يعزي مطران القدس في رحيل راعي الكنيسة الأرثوذكسية بـ بيروت

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي في نياحة الراهب القس رويس الأورشليمي راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس الرسول بالعاصمة بيروت.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني نعى بكلمات مؤثرة في رسالة بعث بها إلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى نياحة الراهب القس رويس الأورشليمى.


وأضاف أن  قداسة البابا تواضروس قال في رسالته، خالص تعزياتي القلبية في رحيل هذا الأب الراهب المبارك والخادم الأمين رويس الأورشليمي، نودعه على رجاء القيامة ذاكرين تعبه وبذله وأمانته في عمله الرعوي والكنسي، فضلًا على رهبنته المباركة.


وتابع قائلا، نعزي نيافة المطران الأنبا أنطونيوس، وأخوته الرهبان في ديره العامر بالقدس، كما نعزي كل أحبائه وأبنائه الذين خدمهم سنوات طويلة، وسيرته الطيبة وسط خدمته في الكنيسة القبطية في لبنان ومع سائر المسؤولين على كل المستويات.


ورحل الراهب القس رويس الأورشليمي عن عالمنا مساء أمس بعد خدمته في كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر جاوز الـ ٥٨ عاما بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من ٢٠ سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة ١٥ عاما .


وولد الأب الراحل بمحافظة المنيا يوم ٢٤ ديسمبر من عام ١٩٦١ وخدم كشماس مكرس في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠٠٠، ودخل الدير في مارس عام ٢٠٠٠ وترهب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥. خدم في القدس ما بين عامي ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦ ثم انتقل إلى الخدمة بالناصرة حتى عام ٢٠٠٨،  ثم خدم في أريحا حتى عام ٢٠١٠ ونال خلال خدمته بها درجة القسيسية وذلك في أحد التناصير الموافق ٥ أبريل ٢٠٠٩. ثم انتقل للخدمة بالكنيسة القبطية بلبنان التابعة الكرسي الأورشليمي وخدم هناك حتي نياحته أمس.


ومن المقرر أن يُحَدَّد لاحقًا موعد صلوات تجنيزه والتي ستقام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان بحضور عدد محدود من الإكليروس دون حضورٍ شعبي وفقًا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. بينما سيتم بث الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل سفير إريتريا بالقاهرة

البابا تواضروس يترأس أول قداسات الصوم الكبير

سيامة 3 قساوسة ورسامة قمص بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

أسقف أطفيح يمنح القمصية لكاهن دير الآباء الرسل

الأنبا بفنوتيوس يترأس الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية سمالوط

أسقف الشرقية يختتم زيارته الرعوية لكنائس كندا.. صور

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة منع دفن موتى فيروس كورونا..مشروع قانون

يسرا اللوزي تكشف حقيقة مرضها

راتب شهرى خيالي لـ كينو فى الأهلى وامتيازات أخرى .. تعرف عليها

أول أيام رمضان 2020 .. استطلاع الهلال الليلة

مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

البنك المركزي يرفع حدود السحب للأفراد اعتبارا من شهر رمضان المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده

نجمة Game of thrones صوفي تيرنر تتجول مع زوجها جو جوناس بالكمامة في كاليفورنيا.. صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير