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أخبار العالم

الشرطة تعتقل مسلحا فتح النيران على الناس في الشارع من سطح منزله بانجلترا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:35 م
على صالح
القت الشرطةالبريطانية القبض اليوم الاربعاء على رجل في الثلاثينيات من عمره أطلق النار من أسلحة متعددة على الناس بطريقة عشوائية من شرفة منزله في تشاتام، مدينة كينت، شمال انجلترا، بالمملكة المتحدة 

وأفادت صحيفة الجارديان في روايتها عن الحادث بأن رجلا شوهد يلوح بأسلحة نارية من مبنى قريب من الكتلة السكنية وفقا لما ظهر في مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي 

كما رصد الرجل يطلق النار من على شرفة على سطح المنزل بشكل عشوائي عدة مرات، مع ظهور شرارات من الأسلحة النارية. 

وادعى أحد الشهود أن الرجل كان يحمل بندقية آلية ومسدس ويبدو أنه "يطلق النار على الشرطة". 

واستعرضت المزيد من المقاطع الاخرى المسلح وهو يتجول قبل أن يفتح النار. في واحدة من اغرب الحوادث التي شهدتها انجلترا، كما اظهرت الفيديوهات الرجل وهو يحمل إمدادات هائلة من الأسلحة والذخيرة قبل أن يخرج إلى الشرفة ويصيح "اتصل بالشرطة" ويطلق النيران


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